Bundeskanzler Olaf Scholz (SPD) hat in seiner Rede bei der UN-Klimakonferenz in Scharm el Scheich den Umstieg von fossilen auf erneuerbare Energien als sicherheitspolitische Notwendigkeit eingestuft. Russlands Krieg gegen die Ukraine habe der Welt vor Augen geführt, dass die Energiewende „nicht nur ein Gebot vorausschauender Klima-, Wirtschafts- und Umweltpolitik“ sei, sondern „auch ein sicherheitspolitischer Imperativ“, sagte Scholz am Montag vor dem Plenum der COP27. Zuletzt war die Bundesregierung bei Klimaschützern in die Kritik geraten, weil sie infolge des Ukraine-Kriegs auf Kohlekraftwerke zurückgriff und sich um neue Gaslieferverträge bemühte.

Den Entwicklungsländern sagte Scholz 170 Millionen Euro für die Bewältigung von Klimaschäden in Entwicklungsländern zu. Deutschland werde „die vom Klimawandel am schwersten betroffenen Länder gezielt im Umgang mit Verlusten und Schäden unterstützen“, sagte Scholz . Daher stelle seine Regierung 170 Millionen Euro für die Klimarisiko-Finanzierung und den neuen Globalen Schutzschirm gegen Klimarisiken bereit.