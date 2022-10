In Mannheim ist am frühen Dienstagmorgen in einer Schokoladenrösterei ein Feuer ausgebrochen. 40 Einsatzkräfte waren vor Ort im Einsatz, um den aus bislang unbekannten Gründen entstanden Schwelbrand zu löschen, wie die Feuerwehr mitteilte. Auch ein Löschboot war im Einsatz, um das Feuer in der Anlage am Neckarufer unter Kontrolle zu bekommen. Die Produktmasse sei mit Schubkarren aus der Fabrik geholt worden, hieß es. Menschen seien nicht verletzt worden. Der Schaden war am frühen Morgen noch nicht bezifferbar. Die Polizei entscheide nun, ob eine Ursachenermittlung eingeleitet werde, sagte ein Feuerwehrsprecher.