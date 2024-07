Verräterische Flecken um seinen Mund herum haben am Montag in Speyer einen Schokoladendieb überführt. Laut Polizei betrat der 50-Jährige um 19.50 Uhr eine Drogerie in der Maximilianstraße – obwohl er für das Geschäft Hausverbot hatte. Er stahl eine Tafel Schokolade im Wert von 3,25 Euro und lief davon. Dank der Beschreibung konnten die Beamten den Mann in der Nähe des Ladens finden. Das Diebesgut war nicht mehr da. „Aufgrund der Schokoladenflecken rund um die Mundpartie war jedoch davon auszugehen, dass die Tatbeute bereits verspeist wurde“, heißt es von der Polizei. Gegen den Mann wurde eine Strafanzeige wegen Ladediebstahls und Hausfriedensbruchs aufgenommen.