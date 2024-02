Die Betrügerbanden, die mit so genannten Schockanrufen vornehmlich alte Menschen um hohe Summen bringen wollen, waren in dieser Woche verstärkt im Norden von Rheinland-Pfalz am Werk. Wie die Polizei meldete, mehrten sich am Donnerstag, den 22. Februar, die Anrufe im Raum Koblenz. Wie berichtet, behaupten die Betrüger am Telefon, ein Angehöriger oder eine Angehörige habe einen schweren Unfall verursacht und komme nun nur gegen eine hohe Kaution wieder frei. Diese solle von den Angerufenen an einen Abholer übergeben werden.

Auf diese Weise erbeuten die Betrugsbanden hohe, häufig fünfstellige Beträge. Einen Hintergrund zum Thema finden Sie hier. Banden dieser Art operieren in der Regel von Callcentern im Ausland aus, haben aber immer Abholertrupps vor Ort, die parat stehen, sich Geld oder Schmuck übergeben zu lassen. Es hat sich über die Jahre gezeigt, dass die Betrüger in Wellen bestimmte Regionen telefonisch abgrasen und dann zur nächsten Region wechseln. Nach zahlreichen für die Betrüger erfolgreichen Schockanrufen in Hessen seit Beginn des Jahres könnte nun – wie die Anrufe im Raum Koblenz vermuten lassen – eine neue Welle von Anrufen in Rheinland-Pfalz bevorstehen. In Ludwigshafen-Edigheim hatte im Januar eine Seniorin 40.000 Euro an Schockanruf-Betrüger übergeben.

Die Polizei rät: Bei solchen Anrufen sofort auflegen!