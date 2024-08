Bei einer Schockanruf-Welle am Montagnachmittag in Ludwigshafen ist laut Polizei einer der Täter von einer Geschädigten beschrieben worden. Die Polizei hat nach eigener Mitteilung neun betrügerische Anrufe innerhalb von anderthalb Stunden gemeldet bekommen. In allen Fällen hätten die Täter sich als Familienangehörige oder Amtspersonen ausgegeben und den Angerufenen vorgelogen, dass es einen tödlichen Verkehrsunfall gegeben habe und eine hohe Kaution zu zahlen sei. Eine Ludwigshafenerin aus dem Stadtteil Oggersheim habe daraufhin gegen 18.30 Uhr einem Unbekannten an ihrer Wohnanschrift viel Geld übergeben. Sie beschrieb den Mann später als etwa 30 Jahre alt, dunkelhaarig, mittelgroß, braungebrannt. Er habe dunkle Kleidung getragen und ein Auto gefahren, das möglicherweise ein Neustadter Kennzeichen (NW) gehabt habe.

Die Polizei bittet Zeugen, sich zu melden: Telefonisch unter 0621/963-2773 oder per E-Mail an KDLudwigshafen.KI3.K31@polizei.rlp.de.