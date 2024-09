Eine 92 Jahre alte Frau aus Frankenthal hat durch einen Telefonbetrug eine große Geldsumme verloren. Wie die Polizei mitteilt, hatte die Frau bereits am vergangenen Mittwoch gegen 17.30 Uhr einen sogenannten Schockanruf erhalten: Eine von der Polizei als weiblich bezeichnete Stimme teilte ihr mit, dass ihr Sohn einen Verkehrsunfall verursacht habe und eine Kaution gezahlt werden müsse, um ihren Sohn vor dem Gefängnis zu bewahren. Die Geschädigte übergab anschließend 43.000 Euro in bar an eine Frau. Bemerkt wurde der Betrug ein paar Tage später von der Tochter der 92-Jährigen, die Anzeige bei der Polizei erstattete.

Die Übergabe des Geldes fand in der Gerhard-Hauptmann-Straße statt. Entgegengenommen worden sei das Geld von einer 40 bis 50 Jahre alten blonden Frau, so die Polizei. Wer etwas Relevantes zu der Sache sagen kann, wird gebeten, sich unter Telefon 06233/313-0 (Polizeiinspektion Frankenthal) oder unter 06237/934-1100 (Polizeiwache Maxdorf) an die Polizei zu wenden. Hinweise können auch per Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de gegeben werden.