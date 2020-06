Er war Publikumsliebling, der emotionale Leader, stellvertretender Mannschaftskapitän, Sprachrohr, eine Identifikationsfigur – und wohl auch ein Gesicht der Eulen Ludwigshafen. Kai Dippe lebte für den Handball-Bundesligisten. Doch nun ist alles vorbei. Der 27 Jahre alte Kreisläufer der Ludwigshafener hört auf. Er beendet seine sportliche Laufbahn.

Schwere Verletzung ist Auslöser

Ein schwere Knieverletzung bestärkte Dippe in seinem Entschluss. Im Training hatte sich der 1,91 Meter lange Kreisläufer die Blessur zugezogen. „Das ist ein wohl überlegter Rücktritt, der mir sehr schwergefallen ist“, sagt Dippe und betont: „Die Verletzung allein ist nicht ausschlaggebend für meinen Entschluss. Ich will unternehmerisch weiterkommen. Beruf und professionellen Handball zu verbinden, ist sehr schwer.“

Ein herber Verlust

Eulen-Trainer Ben Matschke, der Dippe 2015 von der SG Leutershausen zu den Eulen holte, bedauert den Abschied des Abwehrstrategen sehr. „Das tut weh. Kai war mehr als nur ein Spieler. Er war für uns ganz wichtig in der Kommunikation. Er war ein Bindeglied und hat durch seine gute Laune auch für positive Stimmung gesorgt. Aber die Entscheidung passt zu Kai: Er weiß, was er will“, sagt Matschke.

Dippe befindet sich nach einem Korbhenkelmeniskusriss rechts, der genäht werden musste, in der Reha. Das bedeutet faktisch: Sechs Wochen Krücken und erst nach sechs Monaten Joggen. „Ich will den Meniskus behalten, um später mit gesundem Knie mit meinen Kindern auch kicken zu können“, erklärt Dippe, der nach seinem Studium „aus Spaß ein Label für Hawaii-Hemden“ schuf. Inzwischen hat er mit Hanna Gerber, der Mentaltrainerin der Eulen, die Firma Mentor GbR in Limburgerhof gegründet. Das Angebot, „nachhaltiges Bewusstsein durch individuelles Coaching“ zu erarbeiten, richten Dippe und Gerber speziell an Ärzte und an Krankenhauspersonal.

Weiter bei den Eulen

„Kai ist ein absoluter Freigeist. Er wird auch außerhalb des Spielfeldes erfolgreich sein“, ist Lisa Heßler überzeugt vom Weg des großen Kämpfers. Die Geschäftsführerin der Eulen sieht „eine beiderseitig hohe Wertschätzung“ und freut sich über Dippes Angebot, die Eulen künftig – auch im Vertrieb - zu unterstützen.

Die Fans haben Dippe geliebt. Nach Siegen stimmte er in der Eberthalle die Humba an. „Dank Ben bin ich als Spieler und als Mensch gereift“ sagt Kai Dippe dankbar, der sich mit den drei Jahren Bundesliga einen Kindheitstraum erfüllte. „Ich freu“ mich schon jetzt, unsere Fans wiederzusehen“, sagt der Mann, der nur schwer zu ersetzen ist.