Uwe Gensheimer (36) von den Rhein-Neckar Löwen hat sich am Mittwoch wegen anhaltender Schmerzen einer Knie-OP unterziehen müssen. Das Ergebnis: Der Weltklasse-Linksaußen wird mehrere Monate ausfallen und den Rhein-Neckar Löwen auf längere Sicht fehlen. Bei der Operation, die von den Knie-Spezialisten Professor Doktor Michael Strobel und Professor Doktor Jürgen Eichhorn im Sporthopaedicum in Straubing durchgeführt wurde, stellten die Ärzte eine Kreuzband-Meniskus-Verletzung fest. Die Operation verlief erfolgreich, so dass sich Gensheimer ab sofort auf Reha-Maßnahmen konzentrieren kann. Sicher ist, dass der gebürtige Mannheimer neben der Vorbereitung auf die kommende Saison zumindest weite Teile der Hinrunde verpassen wird. Die Löwen planen auf seiner Position mit dem Youngster-Duo Lion Zacharias und David Móré. Zacharias, wie Uwe gebürtiger Mannheimer, wird am Dienstag nächster Woche 20. Móré, der 2020 aus Bayern zu den Junglöwen kam, wurde vor zwei Tagen 19.