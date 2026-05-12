Der designierte Ministerpräsident Gordon Schnieder holt eine CSU-Politikerin in sein Kabinett. Ute Eiling-Hütig (58), Landtagsabgeordnete aus Bayern und Vorsitzende des Bildungsausschusses soll neue Bildungsministerin in Rheinland-Pfalz werden. Darüber berichteten zunächst der „Trierische Volksfreund“ und die „Rhein-Zeitung“. Nach RHEINPFALZ-Informationen wird Jenny Groß, die bildungspolitische Sprecherin der Fraktion im Mainzer Landtag, Staatssekretärin. Um 11.30 Uhr wird Schnieder sein Regierungspersonal vorstellen. Viele Positionen sind bereits bekannt, Justizminister soll der Abgeordnete Helmut Martin aus Bad Kreuznach werden, im Gespräch war auch der Frankenthaler Christian Baldauf, der nun aber an die Spitze von Lotto Rheinland-Pfalz wechselt