Die Anzahl der Corona-Schnelltests in Speyer in den vergangenen beiden Wochen zurückgegangen. Das geht aus einer Statistik der Stadtverwaltung hervor, die die Anzahl der Abstriche in den sieben mit ihr kooperierenden Testzentren festhält. Demnach hat es in der Kalenderwoche ab Montag, 12. Juli, insgesamt 2834 Schnelltests in den sieben Einrichtungen gegeben, vier davon waren positiv. Die meisten Schnelltests (977) haben in dieser Woche Mitarbeiter des DRK-Teams im Amedia-Hotel in der Postgalerie gemacht. Mit je rund 550 Abstrichen wurden auch die Schnellteststationen der Johanniter auf dem Festplatz und die der Malteser auf dem Heinrich-Lang-Platz stark frequentiert. In der vergangenen Woche, ab Montag, 19. Juli, wurden in den sieben Schnellteststationen noch mal rund 300 Schnelltests weniger gemacht. Die Stadt gibt die Gesamtzahl der Testungen für diesen Zeitraum mit 2572 an. Drei Personen davon wurden positiv auf eine Infektion mit dem Erreger Sars-CoV-2 getestet. Wie in der Woche zuvor wurden auch hier die meisten Tests (893) in der Postgalerie vorgenommen, rund je 470 waren es bei Johannitern und Maltesern.

Die Johanniter machen laut einem Hinweis auf der Webseite der Stadt Speyer mit ihrem Testzentrum von 2. bis 22. August Sommerpause. Das Schnelltest-Zentrum im ehemaligen Stift in der Spitalgasse war am Donnerstag, 29. Juli, zum letzten Mal geöffnet. In den vergangenen beiden Wochen hatte die Anzahl der Testungen dort zwischen 36 und 51 gelegen. Eine Übersicht über die mit der Stadt kooperierenden Testzentren gibt es unter www.speyer.de.

Das Landesuntersuchungsamt (LUA) hat am Donnerstag keinen weiteren Corona-Fall für die Stadt Speyer gemeldet. Der Inzidenzwert liegt damit nun bei 5,9. Am Mittwoch lag er noch bei 9,9.