Nach den Osterferien geht es an den Zweibrücker Schulen weiter mit Wechselunterricht. Auf stark frequentierten Strecken fahren zusätzliche Schulbusse. Das teilt Schuldezernentin Christina Rauch mit. Bei steigenden Inzidenzen entscheide das Gesundheitsamt mit den Verantwortlichen vor Ort und der Schulaufsicht, ob weiter Wechselunterricht möglich ist oder ob zum Fernunterricht gewechselt werden muss. Über die freiwilligen Tests beim Roten Kreuz und beim Arbeiter-Samariter-Bund hinaus, stellt das Land den Schulen Selbsttests zur Verfügung. Damit können sich Personal und Schüler zweimal pro Woche kostenlos in der Schule testen. Die Tests sind freiwillig und dienen laut Rauch vor allem dazu, Infektionen bei Personen nachzuweisen, die keine Symptome haben. Getestet werde in den Schulen unter Anleitung von geschulten Lehrern.