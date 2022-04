Die Nacht von Freitag auf Samstag war für die Autofahrer und die Polizei im Leiningerland keine gute: Die Grünstadter Beamten hatte nach dem starken Schneefall mit zahlreichen Unfällen zu tun und in einem Teil der Verbandsgemeinde fiel dann auch noch der Strom stundenlang aus.

Der erste Unfall ereignete sich bereits am frühen Abend: Gegen 17.30 Uhr kollidierten auf der rutschigen Landstraße zwischen Wattenheim und Carlsberg drei Autos, es kam zu langen Rückstaus. Am Abend und in der Nacht ging es dann Schlag auf Schlag weiter, wie Inspektionschef Sigfried Doll nach der Schneechaos-Nacht berichtet: So musste die Polizei zwischen 21.45 und 23.30 Uhr den Verkehr zwischen dem Kreiseln Wattenheim und Hettenleidelheim regeln, da sich etliche Autos und Lastwagen festgefahren hatten und die Straßen blockierten. „Zahlreiche Autofahrer hatten wohl schon auf Sommerbereifung umgerüstet“, sagt Doll, der anführt, dass der westliche Teil des Dienstgebietes am Heftigsten von den Schneefällen betroffen war.

Drei Einsätze in Tiefenthal

Nach Tiefenthal wurde die Polizei in jener Schneenacht gleich dreimal gerufen: um 21 Uhr sowie kurz vor und kurz nach Mitternacht. Im ersten Fall sind zwei Autos im Begegnungsverkehr zusammengestoßen, im zweiten Fall rutschte ein Auto gegen einen parkenden Wagen, und dann kam es später wegen der Glätte noch zu einem Auffahrunfall. In Grünstadt ist um kurz vor 22 Uhr ein Auffahrunfall aufgenommen worden, um Mitternacht wurde die Polizei zu einem Auffahrunfall auf die A6 – rund 1,5 Kilometer entfernt von der Anschlussstelle Grünstadt – gerufen. Für Unfälle auf der Autobahn ist eigentlich die Autobahnpolizei zuständig, doch die sei in dieser Nacht auch überlastet gewesen, berichtet Doll.

Doch auch die Grünstadter Polizisten hatten schwer zu tun, die Beamten mussten Überstunden machen, wie Doll weiter mitteilt: „Mehrere Aufträge konnten nicht oder nur mit erheblicher Verspätung angefahren werden.“ Als Beispiele nennt er einen Lastwagen, der sich gegen 21.30 Uhr bei Hettenleidelheim festgefahren hat und mit einem Abschleppdienst geborgen werden musste, einen Baum, der in Altleiningen auf die Straße fiel und für dessen Beseitigung die Feuerwehr gerufen werden musste. Im Amseltal ist ein Autofahrer kurz vor 23 Uhr in den Graben gefahren, in Carlsberg kam ein Autofahrer nach Mitternacht nicht mehr weiter, weil Bäume umgestürzt waren und in Kindenheim hatten sich kurz vor 2 Uhr zwei Lkw festgefahren. In Mertesheim ist kurz nach Mitternacht ein Baum auf ein Auto gefallen.

Stromausfall in Altleiningen und Neuleiningen

Als ob das alles noch nicht genug wäre, kam es in Altleiningen nach dem starken Schneefall zu einem stundenlangem Stromausfall, auch in Neuleiningen blieb der Strom nach Angaben der Pfalzwerke in der Nacht weg.