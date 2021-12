Schnee oder Schneeregen bis in die tieferen Lagen sagt der Deutsche Wetterdienst (DWD) für Rheinland-Pfalz am Freitag voraus. In der Nacht auf Freitag soll es meist starke Bewölkung geben. Der Niederschlag soll in der ersten Nachthälfte ausklingen, im Westen kommt dann gegen Morgen neuer Schneefall mit Glätte auf. Glätte droht auch vor allem in höheren Lagen. Die Tiefsttemperaturen liegen zwischen plus 1 und minus 2 Grad.

Am Freitag wird der Himmel laut DWD zunehmend bedeckt sein, von Westen her gibt es wieder Niederschläge, die bis in tiefere Lagen aus Schnee bestehen können, der im Lauf des Tages in Regen oder Schneeregen übergeht. Die Höchsttemperaturen sollen zwischen 2 und 5 Grad liegen, auf den Höhen um 0 Grad. Der Wind weht mäßig aus Süd, dreht am Nachmittag auf West. In den Bergen kann es starke Böen geben. Die Nacht auf Samstag wird bedeckt, es fällt Schnee oder Schneeregen in der Ebene, in den Bergen Schnee. Die Tiefsttemperaturen liegen bei plus 2 bis minus 2 Grad. Der Wind kann in den Bergen in starken Böen aus West wehen.