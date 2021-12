Das Wetter in Rheinland-Pfalz und im Saarland bleibt in den kommenden Tagen ungemütlich. Bei Tagestemperaturen von maximal 5 bis 7 Grad rechnet der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit Regen sowie Schneefall in höheren Regionen. Glatte Straßen sind möglich.

In der Nacht zum Mittwoch zieht von Westen her ein Tiefausläufer auf. Der DWD erwartet daher in der Nacht Regen sowie oberhalb von 400 Metern leichten Schneefall mit ein bis vier Zentimeter Neuschnee. Auch in tieferen Lagen kann es zu Glätte durch Schnee oder Schneematsch kommen. Am Mittwochfrüh kann es bei Tempmeraturen zwischen 0 und -2 Grad leichten Frost geben. Die Windböen und teilweise stürmischen Böen, die am Dienstag vor allem in bergigen Gebieten durch das Land gezogen sind, schwächen sich am Mittwochmorgen ab.

Zur Wochenmitte wird es stark bewölkt bis bedeckt, Regen fällt am Mittwoch aber nur selten laut DWD. Das Thermometer klettert auf 3 bis 7 Grad.

Wetterlage bleibt stabil

Auch in den kommenden Tagen ist mit einer ähnlichen Wetterlage zu rechnen. Am Donnerstag wird es überwiegend stark bewölkt bis bedeckt. Es kann auch am Donnerstag wieder regnen, im Bergland kann Schnee in Kombination mit Glätte auftreten. Wärmer als 5 Grad werden es nicht am Donnerstag. Dasselbe gilt für die Nacht auf Freitag, in der zeitweise mit Regen und im Bergland mit Schnee zu rechnen ist. Auch hier warnt der DWD vor Glätte in einigen Gebieten.

Eine Mischung aus Schnee und Regen bei bedecktem Himmel bietet auch der Freitag. Auch hier soll das Thermometer nicht mehr als 6 Grad tagsüber anzeigen.