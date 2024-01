Mit Krisentreffen und Telefonaten haben Verantwortliche im Leiningerland am Dienstag Absprachen für das drohende Glätte-Chaos am Mittwoch getroffen. Ein Ergebnis: Schüler des Leininger-Gymnasiums und der Integrierten Gesamtschule (IGS) werden digital unterrichtet, die Abiturienten hingegen müssen zur schriftlichen Prüfung in den Schulgebäuden antreten. Damit er dann auch wirklich vor Ort ist, will der IGS-Chef auf einem Notbett im Schulhaus übernachten. Wie sich Polizei und Feuerwehr, Arbeitgeber und Verwaltungen sowie ein Abschleppunternehmen auf die Lage einstellen, steht im ausführlichen Artikel.