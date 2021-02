Eine vierköpfige Familie ist am Mittwoch gegen 10 Uhr bei einem Verkehrsunfall auf der A5 bei Karlsruhe zum Teil schwer verletzt worden. Laut Polizei fuhr die Familie mit ihrem Mini-Van auf der trotz Winterdiensteinsatz teils verschneiten Autobahn in Richtung Frankfurt, als plötzlich der Verkehr stockte. Um eine Kollision zu verhindern, habe der Fahrer des Mini-Vans versucht auszuweichen.

Er habe jedoch die Kontrolle über den Wagen verloren und sei in die Leitplanke am rechten Fahrbahnrand gekracht. Nach Angaben der Polizei wurden die beiden Erwachsenen und zwei Kinder teils schwer verletzt und mussten in umliegende Kliniken transportiert werden. Der Rettungsdienst war mit mehreren Rettungswagen und Notärzten im Einsatz. Es kam lediglich zu geringen Verkehrsbehinderungen, da nur die Beschlenigungsspur der Einfahrt Karlsruhe-Mitte blockiert war.