Der starke Schneefall in der Nacht zum Samstag hat die Feuerwehren vor allem in Bad Dürkheim und der Verbandsgemeinde Wachenheim stark gefordert.

Besonders chaotisch waren die Verhältnisse in der Nacht zum Samstag auf der B37 in Richtung Kaiserslautern: Die Straße war wegen umgestürzter Bäume noch am Samstagmorgen gesperrt. Die Streckensperrung wurde laut Polizei am Samstagmorgen von Waldschlössl zum Zumstein-Kreisel vorgezogen, weil Lkw versuchten, die B37 als Ausweichstrecke für die ebenfalls gesperrte A6 in Richtung Westen zu nutzen. Doch auch die B37 war am Samstagmorgen wegen umgestürzter Bäume noch unpassierbar. Die Polizei rechnet damit, dass die Sperrung zwischen Bad Dürkheim und Frankenstein noch bis zum Nachmittag bestehen bleibt.

In der Nacht hatte die Feuerwehr Menschen aus ihren Autos geholt, die auf der B37 nicht mehr vorankamen. Die Autofahrer seien alle untergekommen, manche hätten im Hotel übernachtet, sagte Bayer, der auch von Stromausfällen im Stadtgebiet berichtete. Am Samstagmorgen konnten laut Polizei die B271 zwischen Bad Dürkheim-Süd und Deidesheim sowie die L517 vom Annaberg bis Leistadt wieder für den Verkehr frei gegeben werden.

Den ganzen Tag gesperrt bleibt die K16 zwischen Wachenheim und Lindenberg. Die Strecken zur Weilach und Lindemannsruhe sind laut Polizei derzeit ebenfalls von Aufräumarbeiten betroffen, weshalb darum gebeten wird, diese Parkplätze nicht aufzusuchen.

Über Unfälle auf den winterlichen Straßen konnte die Polizei Bad Dürkheim am Samstagmorgen noch keine Aussage treffen.