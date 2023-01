Flächenbrand: Haarscharf an der Katastrophe vorbei

Auf einer Fläche von 60 Fußballfeldern brannte es im Sommer an der Grenze zwischen der Pfalz und dem Saarland. Die Feuerwehrleute der beiden Bundesländer arbeiteten gut zusammen. Die Behörden nicht – weshalb die Flammen fast ein Dorf erreicht hätten. Zum Artikel

Flutkatastrophe: ADD will nicht am Pranger stehen

Seit Monaten fordert die Opposition im Landtag den Rücktritt von Thomas Linnertz (SPD) an der Spitze der Aufsichts- und Dienstleistungsdirektion wegen seiner Rolle während und nach der Flutkatastrophe im Ahrtal. Er weist die Vorwürfe zurück – räumt aber auch Fehler ein. Zum Artikel

Mann angeschossen

Ein 25 Jahre alter Mann ist in Ludwigshafen in der Nacht von Freitag auf Samstag angeschossen und schwer verletzt worden. Zum Artikel

Deutschland und Frankreich: Wie ein altes Ehepaar?

Der deutsch-französische Freundschaftsvertrag wird 60 Jahre alt. Ein Frankreich-Experte sagt im Interview: Deutschland wird seiner europäischen Führungsrolle nicht gerecht – zum Missfallen der französischen Partner. Was aus dieser Situation heraushelfen könnte. Zum Artikel

Viele Unfälle nach Schneefall in der Pfalz

Bis zu 20 Zentimeter Neuschnee und glatte Straßen haben in der Pfalz zu vielen Verkehrsunfällen geführt. Auch in angrenzenden Regionen und im Norden des Landes gab es Nachwirkungen des Wintereinbruchs. Zum Artikel

Staun! Wo Donald Duck Deutsch lernte

Die Übersetzerin Erika Fuchs hat den Comic in Deutschland salonfähig gemacht und mit ihren Lautmalereien die deutsche Sprache revolutioniert. In ihrem Wohnort Schwarzenbach an der Saale pflegt man ihr Erbe. Ein Besuch im deutschen Entenhausen. Zum Artikel

Umzug fällt aus, Party findet statt

Nach zuletzt etlichen Absagen eine gute Nachricht für die vorderpfälzer Narren: Auf dem Platz vor dem Pfalzbau in Ludwigshafen soll es eine große Fasnachtssause geben. Der Umzug, traditionell gemeinsam mit Mannheim, war abgesagt worden. Zum Artikel

Kein sicherer Hafen für Flüchtlinge aus der Pfalz

Im Mai 1939 verlässt ein Passagierdampfer den Hamburger Hafen. Aber weder in Kuba noch in den USA darf er anlegen. An Bord: Jüdische Deutsche auf der Flucht vor dem Naziterror – auch aus Kaiserslautern, Landau, Pirmasens. Viele von ihnen überleben die Irrfahrt und ihre Folgen nicht. Zum Artikel

Der Rasensammler

Christoph Schneller ist seit Jahrzehnten Groundhopper. In 81 Ländern der Welt hat er 724 Fußballplätze besucht und 1647 Spiele gesehen. Er war auf den Färöer-Inseln und in China. In seinen Geschichten stecken jede Menge Abenteuer. Zum Artikel

Politisch, laut, erfolgreich: Annenmaykantereit in Stuttgart und Losheim

Kürzlich haben Annenmaykantereit in Lützerath gespielt. Zwar wurde das Konzert aus Sicherheitsgründen von der Abbruchkante wegverlegt, aber Zuspruch hatte die Indie-Poprock-Band aus Köln bei den Klimaaktivisten dennoch. Zum Artikel