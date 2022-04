Wie in vielen anderen Teilen von Deutschland hat es am Freitag und Samstag auch in der Pfalz geschneit. Am Samstagmorgen blieb der Schnee sogar in niedrigeren Höhenmetern pfalzweit zunächst liegen.

Auch in der Westpfalz hat es über Nacht leicht geschneit. In Lagen über 400 Meter Höhe ist der Schnee liegen geblieben. An ungeschützten Stellen ist die Schneedecke mit maximal vier Zentimetern zwar dünn, aber sie färbt die Landschaft weiß.

Die Wetteraussichten sehen ab Sonntag nicht mehr ganz so frostig aus: Der Deutsche Wetterdienst erwartet für die Pfalz Temperaturen von bis zu 6 Grad und keinen weiteren Schneefall.