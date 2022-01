Die Staatsanwaltschaft in Frankenthal prüft jetzt, ob sie gegen Betreiber einer vom Landes-Sozialamt geschlossenen Corona-Teststelle in Neustadt ein Ermittlungsverfahren einleitet. Das hat ein Sprecher der Strafverfolger am Freitag auf Anfrage gesagt. Anlass: der RHEINPFALZ-Artikel über eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts, derzufolge das Zwangs-Aus für die Teststelle gerechtfertigt ist. Denn in dem Bericht steht nicht nur, dass Inspekteure den Neustadter Juristen zufolge verheerende Hygiene-Zustände erspähten. Es geht auch um offenbar wertlose Test-Zertifikate.

