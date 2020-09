Wertvoller Schmuck ist am Montag aus einem Weingut in Kindenheim verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, hat das heftige Zuknallen der Hauseingangstür des zu dem Winzerbetrieb gehörenden Wohnhauses gegen 16 Uhr den Bewohner aufgeschreckt. Er konnte jedoch zunächst nichts Auffälliges entdecken. Im Hof befanden sich laut Polizei weder Fahrzeuge noch Personen. Gegen 18.30 Uhr jedoch stellte seine Ehefrau fest, dass aus dem Anwesen Schmuck im Wert von 25.000 bis 30.000 Euro entwendet worden war. Der Täter hatte sich aufgrund des von außen steckenden Haustürschlüssels problemlos Zugang verschaffen können und hat das Haus trotz der Anwesenheit eines Bewohners nach Wertgegenständen durchsucht. Anschließend verschwand er unerkannt. Bereits in der Zeit von Dienstag, 22. September, 14 Uhr, bis Mittwoch, 23. September, 15 Uhr, sind 6700 Euro Bargeld aus einem Weingut in Großkarlbach gestohlen worden. Die Polizei geht von einem gleich gelagerten Sachverhalt aus. Beim Nachbarn, ebenfalls ein Winzerbetrieb, überraschte ein Bewohner am 22. September gegen 15.20 Uhr einen Mann, der sich unberechtigt im Hausflur des Wohngebäudes aufhielt. Der Eindringling täuschte vor, Wein kaufen zu wollen, entfernte sich dann allerdings noch während des Gesprächs. Auch in diesem Fall war das Anwesen frei zugänglich. Der Bewohner erkannte in dem ungebetenen Gast denselben Mann, den er bereits vor circa drei Jahren in seinem Anwesen überrascht hatte. Auch damals habe er sich als Kunde ausgegeben und flüchtete dann. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass der Täter auch weiterhin Weingüter aufsuchen wird, um aus diesen Wertgegenstände zu entwenden, wenn er diese frei betreten kann. Deshalb rät die Polizei dringend dafür Sorge zu tragen, dass insbesondere die zu Weingütern gehörenden Wohnanwesen nicht problemlos betreten werden können. Fenster und Türen sollten geschlossen sein. Generell gilt dieser Rat auch für alle anderen Häuser. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall in Kindenheim machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Grünstadt in Verbindung zu setzen, Telefon 06359/93120.