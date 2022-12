Ein Schmorbrand in einem Industriegebiet in Bruchsal im Kreis Karlsruhe hat am Samstagmorgen einen größeren Einsatz der Feuerwehr ausgelöst. Ein Feuerwehrmann erlitt bei dabei eine leichte Rauchgasvergiftung und kam zur Beobachtung in ein Krankenhaus, wie ein Polizeisprecher am Samstag auf Anfrage sagte.

Der Brand sei in einer Firma zur Entwicklung von Batterien ausgebrochen. Um 9.15 Uhr wurde laut Pressemitteilung der Feuerwehr ein Alarm ausgelöst. Im gesamten Erdgeschoss des betroffenen Gebäudes sei Rauch gewesen, als die Helfer eintrafen. Der Schwelbrand, von dem wohl auch in einem Laborraum gelagerte Batterien betroffen waren, sei mit Kohlendioxid als Löschmittel bekämpft worden. Dadurch hätten die Batterien gekühlt und ihr Zersetzungsprozess gestoppt werden können, so die Feuerwehr. Das Gebäude wurde entraucht, der Schaden beschränkte sich am Ende nur auf einen Laborraum.

Die Bevölkerung sei wegen des Vorfalls nicht gefährdet gewesen. „Wir gehen von einer technischen Ursache aus“, sagte der Polizeisprecher weiter. Es gebe bisher keine Hinweise auf ein unberechtigtes Handeln.