Der 37 Jahre alte Gymnasiallehrer Stefan Thoma übernimmt als Nachfolger der scheidenden Wirtschaftsministerin Daniela Schmitt den Vorsitz der rheinland-pfälzischen FDP vor. Beim Parteitag am Samstag in Bad Kreuznach setzte sich Thoma, der im März des vergangenen Jahres für den verstorbenen Justizminister Herbert Mertin in den Landtag nachgerückt war, gegen die Mitbewerber David Dietz ( Mainz) und Bernhard Busch (Trier-Saarburg) durch. Thoma sammelte 100 der 188 gültigen Delegiertenstimmen, 22 mehr als Herausforderer Dietz. Mit Blick auf die krachende Niederlage bei der Landtagswahl am 22. März, als die Liberalen lediglich 2,1 Prozent der Stimmen holten, hatte der neue Parteichef gefordert, dass die FDP ihr Profil schärfen müsse: In der Wahrnehmung der Wähler austauschbar zu sein, sei die größte Gefahr für eine Partei. Daniela Schmitt hatte in ihrer Abschiedsrede als Vorsitzende unter anderem den Parteiaustritt ihres Vorgängers Volker Wissing als Ursache für das schlechte Abschneiden genannt. Der Südpfälzer, damals Verkehrsminister der Berliner Ampelkoalition, hatte der FDP nach dem Bruch des Bündnisses den Rücken gekehrt. Mit der Speyererin Bianca Hofmann (58) rückt eine Pfälzerin in den Landesvorstand der Freien Demokraten auf.