Die Rhein-Neckar Löwen haben in der Handball-Bundesliga einen verdienten 28:23 (16:11)-Sieg gegen den TVB Stuttgart gefeiert. Mann des Abends war Regisseur Andy Schmid. Der Schweizer, der am Ende der Saison in seine Heimat zurückkehrt, ragte mit zehn Treffern und schönen Anspielen aus dem Löwen-Team heraus.

Nach einer soliden Vorstellung in der ersten Halbzeit gerieten die Badener im Landesderby vor 4024 Zuschauern gegen den TVB nicht mehr in Gefahr und feierten einen ungefährdeten Heimerfolg.