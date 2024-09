Schiedsrichter Nicolas Winter aus dem südpfälzischen Hagenbach bekommt wegen einer Bierdusche 1500 Euro Schmerzensgeld von einem Zuschauer. Dieses Urteil fällte in einem Zivilprozess das Landgericht Zwickau im Einzelrichterverfahren. Zudem wurden ihm anteilige Anwaltskosten zugesprochen. Winter hatte ein Schmerzensgeld von 25.000 Euro gefordert. Ihm war am 23. April 2023 auf dem Weg in die Halbzeitpause beim Drittliga-Spiel des FSV Zwickau gegen Rot-Weiss Essen von einem aufgebrachten Zwickauer Zuschauer, der zu diesem Zeitpunkt auch Sponsor des Vereins war, ein Becher mit Bier ins Gesicht geschüttet worden. Daraufhin brach der Referee die Partie ab, die vom DFB-Sportgericht anschließend für Essen gewertet wurde.