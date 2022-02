Glück gehabt Rhein-Neckar Löwen: Drei Sekunden vor Schluss rettete Philipp Ahounansou mit seinem Wurf noch das 26:26 (13:12)-Unentschieden gegen den HC Erlangen. Im ersten Bundesliga-Heimspiel unter dem neuen Trainer Ljubomir Vranjes blieben die Mannheimer über weite Strecken hinter den Erwartungen. Dabei war der Start recht verheißungsvoll. 7:1 führte das Team in der SAP-Arena am Abend vor 2469 Zuschauern nach elf starken Minuten. Nach einer längeren Schwächephase gingen die Franken mit 12:11 durch den Ex-Löwen Steffen Fäth in Führung.

Auch nach der Pause fehlte die Konstanz. Immer wieder schlichen sich Fehler in Abwehr und Angriff ein. Die Gäste führten zeitweise mit fünf Toren (16:21). Am Ende reichte es noch zum schmeichelhaften Remis. Erfolgreichster Torschütze der Löwen war Rechtsaußen Patrick Groetzki mit sieben Treffern.