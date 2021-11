Eine „Schlupflochdebatte“ führe die Landesregierung, wirft der Parlamentarische Geschäftsführer der CDU-Fraktion, Martin Brandl, Klimaschutzstaatssekretär Erwin Manz (Grüne) vor. Die Regierung wolle im Biosphärenreservat Windkraftanlagen aufstellen, das koste aber den Unesco Welterbestatus, sagte Brandl. Manz widerspricht. Auf Antrag der AfD debattierte der rheinland-pfälzische Landtag am Mittwoch über Windkraft im Pfälzerwald. Manz klärte dabei auf, warum ein Brief zum Thema das Datum vom 7. September trägt, aber erst am 5. Oktober in Mainz ankam.

