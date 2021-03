Unbekannte haben in der Nacht von Donnerstag auf Freitag die Schlosskirche in Bad Dürkheim mit Graffiti verunziert. Außerdem wurde ein angrenzendes Wohnhaus besprüht. Laut Polizei „bemalten“ die Sprayer mehrere Wände und Türen mit Schriftzügen in roter Farbe. Wer Hinweise auf die Täter geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei in Bad Dürkheim, Telefon 06322/963-0, E-Mail: pibadduerkheim@polizei.rlp.de, in Verbindung zu setzen.