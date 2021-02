Die Polizei hat am Samstag gegen 13:30 Uhr den zugefrorenen Hetschmühlweiher bei Wattenheim geräumt, auf dem 30 bis 40 Personen Schlittschuh gelaufen waren. Da unklar gewesen sei, wie dick das Eis tatsächlich ist, seien die Schlittschuhfahrer „verbal zum Teil energisch“ zum Verlassen des Eises aufgefordert worden, so die Polizei. Tatsächlich sei ein Mann am Uferrand durch die Eisdecke gebrochen, sei jedoch im flachen Wasser unverletzt geblieben. Viele der Eisläufer hätten zunächst wenig Verständnis für das polizeiliche Einschreiten gezeigt, hieß es. Verstöße gegen die Abstands- und Kontaktregeln seien nicht festgestellt worden.