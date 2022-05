Unbekannte Täter haben am Badestrand des Wolfgangsees bei Waldsee Hunderte Reißnägel verstreut. Wie die Polizei informiert, sind die Nägel im Wasser und im öffentlichen Strandbereich zu finden. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Schifferstadt unter 06235 4950 oder per E-Mail an pischifferstadt@polizei.rlp.de zu melden.