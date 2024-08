Das Amtsgericht Frankenthal hat einen 27-Jährigen zu einer Geldstrafe verurteilt, weil er sich um seine vielen Tiere in einem Lambsheimer Schrebergartengebiet nicht richtig gekümmert hat. Die mehr als 100 Hühner, Schafe, Ziegen, Kaninchen und Tauben waren zum größten Teil abgemagert, krank und von Parasiten befallen, als sie das Veterinäramt des Rhein-Pfalz-Kreises und die Tierrettung Rhein-Neckar Anfang Januar von der Parzelle holten und in ein Tierheim brachten.

Zeugen berichten von den Zuständen

Als Zeugen geladene Behördenvertreter sagten in der Verhandlung am Dienstagvormittag aus, das Gehege sei voller Matsch und Kot gewesen, Futter und Wasser für die einzelnen Arten seien kaum oder gar nicht vorhanden gewesen, und mehrere Kadaver seien teilweise schon lange herumgelegen. Der junge Mann gab an, die Tierhaltung sei sein Hobby, und in seinem Heimatland Syrien gälten andere Regeln. Das ließ der Richter nicht gelten, er verurteilte den derzeit arbeitslosen, nicht vorbestraften Vater von drei Kindern zur Zahlung von 750 Euro. Ein Tierhaltungsverbot hatte im Januar bereits die Kreisverwaltung ausgesprochen.