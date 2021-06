Die Rhein-Neckar Löwen haben auch das fünfte Spiel nacheinander nicht gewonnen. Am Mittwochabend gab es bei der HBW Balingen-Weilstetten eine 30:32 (15:12)-Niederlage. Nach einer passablen ersten Halbzeit verloren die Löwen nach der Pause den Faden. Balingen drehte einen Drei-Tore-Rückstand in eine Drei-Tore-Führung. Bitter war für die Löwen, dass der gute Torhüter Nikolas Katsigiannis wegen einer Zerrung in der zweiten Halbzeit nicht mehr spielen konnte, der junge David Späth kam zum Einsatz. Andreas Palicka fehlte ohnehin. Abwehrchef Ilija Abutovic sah völlig unnötig die Rote Karte, eine weitere Schwächung. Die Abwehr stand lange Zeit nicht gut genug. Balingen-Weilstetten erhöhte mit diesem verdienten Sieg den Abstand auf die Eulen Ludwigshafen wieder auf drei Punkte.