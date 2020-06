Zwei Serien gingen am Dienstagabend in Halle zu Ende. Nach 32 Ligaspielen hintereinander verließ Fußball-Drittligist SV Waldhof Mannheim mal wieder als Verlierer vom Feld. Der Hallesche FC siegte hingegen beim 3:0 (1:0) erstmals nach 13 Partien wieder. Der Waldhof verpasste durch die Niederlage den möglichen Sprung an die Tabellenspitze.

Waldhof aus Konzept gebracht und ausgekontert

Toni Lindenhahn (16.), Terrence Boyd (61.) und Julian Guttau (78.) trafen für den HFC. Die Waldhöfer ließen sich von der körperbetonten Spielweise des Abstiegskandidaten aus dem eigenen Spielkonzept bringen und wurden nach der Pause, als sie spielbestimmender wurden, ausgekontert.

Bitter für die Mannheimer war zudem, dass Arianit Ferati und Michael Schultz jeweils die fünfte Gelbe Karte sahen und am Sonntag (17 Uhr) gegen den FC Bayern II gesperrt sind. Ausfallen dürfte auch Mohamed Gouaida, der in der 30. Minute mit Verdacht auf einen Bänderriss im Knöchel ausgewechselt werden musste.