Polizei, Zoll und Justiz ist ein Schlag gegen den Drogenhandel in der Kurpfalz gelungen. Elf Tatverdächtige sitzen in Untersuchungshaft. Nach den bisherigen Ermittlungen besteht der Verdacht, dass fünf der Beschuldigten vor allem im Bereich der Vorderpfalz mit mehreren tausend Kilogramm Cannabis und mehreren Dutzend Kilogramm Kokain gehandelt haben. Die anderen Beschuldigten sollen in unterschiedlicher Art und Weise an Drogengeschäften beteiligt gewesen sein. Die Ermittler haben am Dienstag knapp 50 Wohnungen und Geschäftsräume durchsucht. Der Schwerpunkt lag in Ludwigshafen, Mannheim, dem Rhein-Pfalz-Kreis, Haßloch, Frankenthal und Speyer. An der Aktion waren rund 700 Einsatzkräfte beteiligt.

Vermögen beschlagnahmt

Sichergestellt wurden dabei unter anderem rund 15 Kilogramm Cannabis, 8,5 Kilogramm Amphetamin und über zwei Kilogramm Haschisch sowie einige Waffen. Außerdem wurde eine sogenannte Indoor-Plantage im Großraum Ludwigshafen entdeckt. Neben den elf in Haft genommenen Verdächtigen wird noch gegen weitere Beschuldigte ermittelt, wie der Leitende Oberstaatsanwalt Hubert Ströber von der Staatsanwaltschaft Frankenthal mitteilte. Der Ermittler beschlagnahmten außerdem Vermögenswerte im Wert von über 7,8 Millionen Euro – darunter hochwertige Autos wie Porsche- und Audi-Sportwagen, Luxusuhren wie etwa eine Rolex, Schmuck sowie Bargeld. Auch Immobilien wurden mit Sicherheitshypotheken belegt. Die Ermittler haben den Verdacht, dass diese Vermögenswerte mit Geld aus dem Drogenhandel finanziert wurden und das Drogengeld so gewaschen wurde. Bei den Beschuldigten handelt es sich laut Staatsanwaltschaft um Deutsche mit und ohne Migrationshintergrund, Polen, Griechen, Litauer, Kosovaren, Tunesier sowie Türken – alle mit deutschem Wohnsitz.

Chat entschlüsselt

Auf die Spur der Tatverdächtigen kamen die Ermittler durch die Entschlüsselung eines unter Kriminellen beliebten Kurznachrichtendienstes, der als nicht zu knacken galt. Europäischen Polizeibehörden gelang es 2020 dennoch, die Textnachrichten zu dechiffrieren. Aus diesem Datensatz stammten auch die Hinweise auf den Drogenhandel in der Vorderpfalz, wie Ströber erläuterte. Die Ermittlungen und Vorbereitungen zu der Aktion am Dienstag hätten Monate gedauert. Deutschlandweit sowie in mehreren europäischen Ländern wurden seit der Entschlüsselung des Kurznachrichtendiensts Enrochat bereits mehrere Tausend Verdächtige festgenommen und tonnenweise Drogen sichergestellt.