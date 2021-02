Die Rhein-Neckar Löwen bleiben in der European League unbesiegt. Am Dienstagabend gewann der Handball-Bundesligist die Partie in der Gruppe D gegen Grundfos Tatabanya 37:30 (20:13). Die Mannschaft zeigte sich von der Niederlage bei Frisch Auf Göppingen vom Sonntag gut erholt. Kapitän Uwe Gensheimer und Torhüter Andreas Palicka wurden geschont. Ilija Abutovic fehlte verletzt. Von Beginn an legten die Löwen ein flottes Tempo vor. Das Konterspiel klappte viel besser als am Sonntag. Torhüter Nikolas Katsigiannis hielt gut. Nach der Pause wechselte Trainer Martin Schwalb durch. In der letzten Viertelstunde ging die Konzentration ein wenig flöten, der Zehn-Tore-Vorsprung wurde verspielt. Die Außen Jerry Tollbring und Patrick Groetzki (beide sechs Tore) überzeugten. Auch der junge Philipp Ahouansou (5) machte ein gutes Spiel.