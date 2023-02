Für einen besseren Schlaf

Das Team des Schlafzentrums hat auf dem Pfalzklinikum-Gelände ein neues Domizil. Der Standort ist zwar nur wenige Meter vom bisherigen entfernt. Und doch eröffnen sich den Verantwortlichen in Klingenmünster ganz neue Möglichkeiten in der Versorgung der Patienten.

Das Ende eines Kommunikationsgreises

Deutschlandweit werden alle öffentlichen Telefone abgebaut. Das ist nachvollziehbar, da sie so gut wie gar nicht mehr genutzt werden. Die Baugruben-Telefonzelle vor dem Annweilerer Rathaus ist allerdings ein zum Himmel schreiendes Beispiel, wie es nicht laufen sollte.

Schritt in Richtung Fachmarktzentrum

In einem Teil des ehemaligen Strohmeier-Gilb Möbelgeschäfts sollen künftig auch andere Sortimente gehandelt werden dürfen. Entsprechende Weichen wurden nun seitens der Gemeinde gestellt. Was geplant ist.

Bürgerhaus wird gesperrt

Das Bürgerhaus in Westheim muss dieses Jahr saniert und deshalb für längere Zeit geschlossen werden. Jetzt gibt es einen neuen Zeitplan.

Umleitungen und Staus

Zwei Baustellen behindern Autofahrer in den kommenden Wochen. Betroffen ist die B9 von Schwegenheim in Richtung Süden bis Germersheim und die Auf- und Abfahrt an der Südpfalz-Kaserne.