Schlafen inmitten der Natur, das ist bald in Bindersbach möglich. Die Baumwipfelhäuser der Hornbachs sind fertig. Nur bei der Einrichtung muss noch Hand angelegt werden. Die Baumarkt-Familie betreibt in dem Annweilerer Stadtteil das Jugendstilhotel Trifels. Die Baumwipfelhäuser sind erst der Anfang. Denn parallel werden schon weitere Mini-Ferienhäuser auf Stelzen gebaut. Wollen Sie wissen, wie es darin aussieht? Bettina Hornbach und ihre Tochter Angelika haben uns eine Führung durch die Wohn- und Schlafwelt in sechs Meter Höhe gegeben.

Hier geht’s zum ausführlichen Artikel mit Video.