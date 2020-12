Das Bundesverfassungsgericht nimmt die neuen gesetzlichen Regelungen für die Fleischindustrie unter die Lupe. Wie ein Sprecher am Dienstag in Karlsruhe mitteilte, sind elf Anträge auf Erlass einer einstweiligen Anordnung gegen die verschärften Vorschriften anhängig. Das Gesetz soll zum 1. Januar 2021 in Kraft treten und vor allem Ausbeutung und riskante Arbeitsbedingungen in deutschen Schlachthöfen verhindern. Wer die Beschwerdeführer sind, teilte der Sprecher nicht mit. Ein konkreter Entscheidungstermin sei noch nicht absehbar.

Als Reaktion auf massenhafte Corona-Fälle in deutschen Schlachthöfen hatten Bundestag und -rat kurz vor Weihnachten strengere Vorschriften für die Fleischindustrie beschlossen. So ist ab 2021 der Einsatz von Subunternehmen mit osteuropäischen Billiglohn-Arbeitern verboten.