„Zehn nackte Friseusen“ war 1999 sein erster Hit, seitdem hat Mickie Krause Dutzende weitere Partykracher nachgeliefert. Am Donnerstag ist er in Zweibrücken. Im Interview mit Sigrid Sebald geht’s auch um schlüpfrige Texte.

Den Jahrestag des Pirmasenser Separatistenaufstands nehmen rechte Nationalisten zum Anlass für eine Kundgebung am Ort des Geschehens. Die Stadtverwaltung Pirmasens bestätigte entsprechende Informationen der RHEINPFALZ auf Anfrage.

Mit den steigenden Temperaturen geht es auf der Baustelle des früheren Kaufhallengeländes richtig los. Am Mittwoch wurde die Bodenplatte für den dritten Gebäudeteil betoniert. Und: Es gibt einen neuen Mieter.

Während andere noch über eine Transformation der Landwirtschaft reden, haben Sabrina und Michael Böhler 2020 gehandelt. Der Böhlerhof in Contwig ist seitdem der dritte Hof mit Solidarischer Landwirtschaft in der Region. Das Konzept kommt an.

Unüberlegt im Internet etwas zu posten oder zu teilen, kann teuer werden und berufliche Nachteile bringen. Das musste ein 40-Jähriger aus der Verbandsgemeinde Rodalben am Mittwoch vor dem Pirmasenser Amtsgericht erfahren.

Der FDP-Kreisverband Südwestpfalz stellt sich auf einen herausfordernden Wahlkampf für die Europa- und Kommunalwahl ein. An den Wahlständen werde es schwierige Diskussionen geben, prognostiziert der als Kreisvorsitzender wiedergewählte Landtagsabgeordnete Steven Wink.

Nachdem Atlantikstürme den Schiffstransport erschwert hatten, ist das Paket, das am 4. Januar in Zweibrücken abgeschickt hatte, am 2. Februar am Ziel in Kanada angekommen.

Eltern, die ihre Kinder in die Nachmittagsbetreuung der Grundschule Wilgartswiesen schicken, können aufatmen. Die befürchtete drastische Erhöhung der Elternbeiträge wird es wohl nicht geben. Ein kleines Fragezeichen gibt es aber noch.

Die Aufstellung eines Haushaltsplans wird für Martinshöhe immer mehr zum Puzzlespiel. Um den Bürgern eine immense Steuererhöhung zu ersparen, wollte der Rat über den Verkauf des Rathauses und des Dorfgemeinschaftshauses (DGH) sprechen. Das tut er jetzt doch nicht.

Kein Glück hatte ein 28-Jähriger aus dem Landkreis am Dienstag vor dem Pirmasenser Schöffengericht. Obwohl er seit Jahren in Arbeit steht, soziale Verantwortung für seine Oma übernommen hat und nicht vorbestraft ist, erhielt er keine Bewährung für den Besitz von Kinderpornografie.