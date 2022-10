Und wieder gibt’s Veränderungen an der Landauer Schlösselkreuzung: Der dritte von fünf Bauabschnitten trete am Donnerstag in eine neue Phase ein, teilt die Stadtverwaltung mit. Zunächst würden die Gas- und Wasserleitungen in der Xylanderstraße saniert. Die Straße werde wohl für eine Woche voll gesperrt. Der Verkehr aus der Weißenburgerstraße kann in dieser Zeit nur noch rechts in die Schloßstraße abbiegen. Danach werden die Hausanschlüsse in der Schlossstraße zwischen Südring und Schlösselknoten erneuert. Der Anliegerverkehr ist aus allen Richtungen stets bis zur Baustelle zugelassen. Die Kreuzung wird seit April ausgebaut.