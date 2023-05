Stift für Nachbesserungen am Schlössel

Die Stadt Landau hat mit der neuen Verkehrsregelung am Landauer Schlössel eine von mehreren Zufahrten zum Vinzentius-Krankenhaus gekappt. Auch die Ausfahrt aus

der Cornichonstraße gen Westen ist versperrt. Ärzte und Klinikleitung sehen Probleme.

Die weite Welt auf Pfälzer Hütten

Kristine Alcance hat schon die halbe Welt bereist. 2015 verschlug es die gebürtige Philippinerin durch einen Zufall nach Weyher, wo sie seit vier Jahren ein eigenes Fusion-Food-Catering betreibt. Ihre kreativen Gerichte bringen frischen Wind auf zwei bekannte Wanderhütten.

Die nächste wichtige Hürde

In Edesheim gibt es kein Durchkommen. Ziele in und rund um Edenkoben oder Landau sind weiter nur über Umwege erreichbar. Der Ausbau der Ortsdurchfahrt geht jedoch nun in die heiße Phase. Neu ist die Parkregelung in der Staatsstraße.

Die Wünsche der Bürger umgesetzt

Das Rheinvorland bei der Fähranlegestelle ist umgestaltet. Gäste erhalten reichlich Informationen nicht nur über die Natur. Bei der offiziellen Einweihung war auch der Reserveraum Hördter Rheinaue ein Thema.

Wertstoffhof mit 9000 Quadratmetern

Die Pläne für den neuen Wertstoffhof in Westheim sind genehmigt. Bürger können ihren sperrigen Abfall dort deutlich schneller und komfortabler entsorgen als bisher.