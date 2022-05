Wegen einer Schlägerei vor einem Nachtclub in der Landauer Albert-Einstein-Straße ist die Polizei am frühen Samstagmorgen gegen 5.15 Uhr ausgerückt. Bei der Auseinandersetzung sollen laut den Beamten zehn bis 15 Menschen beteiligt gewesen sein , die aber bevor die Polizei eintraf flüchteten. Kaum ein Zeuge wollte oder konnte Angaben zu der Schlägerei machen, auch nicht die drei Geschädigten, die sich bei den Beamten vor Ort meldeten. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Landau unter 06341 2870 oder pilandau@polizei.rlp.de an.