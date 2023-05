Jugendliche haben sich am frühen Samstagmorgen in Mannheim eine Schlägerei geliefert, bei der auch Messer eingesetzt wurden. Wie die Polizei berichtet, wurden zwei der Jugendlichen dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus gebracht, wo sie operativ versorgt werden mussten. Die Auseinandersetzung fand vor einem Club in der Mannheimer Innenstadt statt. Wie es zu dem Streit kam sowie zum genauen Stand der Ermittlungen, gab die Polizei am Samstagmittag noch keine Auskunft.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten sich unter der Telefonnummer 0621 / 174-4444 bei der Polizeidienststelle Mannheim zu melden.