Bei einem Fußball-Spiel in der B-Klasse am Sonntag zwischen dem SV Studernheim und der SG Maudach II (4:1) hat es laut Polizei eine Schlägerei gegeben. Kurz vor 17 Uhr sind die Beamten nach eigenen Angaben zum Platz des SV Studernheim gerufen worden. In ihrer Pressemitteilung berichtete die Polizei Frankenthal von einer „zunächst verbalen und anschließend körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Mannschaften und Zuschauern“. Die Folge seien „wechselseitige Körperverletzungen mit insgesamt zwei Leichtverletzten“ gewesen. Weiterlesen: Aufgeplatzte Lippe und Gehirnerschütterung

Die Polizei sucht Zeugen, die Näheres zu den Vorfällen sagen können. Diese sollen sich bei der Inspektion Frankenthal unter Telefon 06233 3130 oder per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de melden.