Am Samstagabend ist es im saarländischen Ensdorf (Landkreis Saarlouis) zwischen zwei Personengruppen zu einer gewalttätigen Schlägerei mit mehreren Verletzten gekommen. Wie die Polizei mitteilt, sind an der Auseinandersetzung gegen 22.30 Uhr etwa zehn Personen im Alter von 18 bis 25 Jahren beteiligt gewesen. Auch Messer und Baseball-Schläger sollen zum Einsatz gekommen sein. Bereits am Freitag soll es zwischen einzelnen Personen beider Gruppen zu Streitigkeiten gekommen sein. Zeugen, die Angaben zu dem Vorfall machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Saarlouis unter der Rufnummer 06831/901-0 in Verbindung zu setzen.