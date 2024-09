In Frankenthal gab es in der Nacht zum Samstag, 21. September, eine Schlägerei zwischen mehreren Personen. Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Vorfall gegen Mitternacht auf dem Stephan-Cosacchi-Platz. Zwei unbekannte Täter griffen einen 28-jährigen Mann zunächst mit einer Glasflasche an und schlugen ihn anschließend mehrfach.

Ein 31-jähriger Mann, der versuchte, die Auseinandersetzung zu schlichten, sowie eine 26-jährige Frau wurden ebenfalls von den Tätern verletzt. Die beiden Täter flohen danach vom Tatort. Die drei Verletzten wurden vom Rettungsdienst versorgt.

Die Polizeiinspektion Frankenthal bittet Zeugen, sich unter der Telefonnummer 06233 3130 oder bei der Polizeiwache Maxdorf unter der Telefonnummer 06237 9341100 zu melden. Hinweise können auch per E-Mail an pifrankenthal@polizei.rlp.de gesendet werden.