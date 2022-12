Von einer Schlägerei mit einem Verletzten am Samstag in einer Bar in der Ludwigshafener Innenstadt berichtet die Polizei. Gegen 16.35 Uhr meldete ein Bar-Mitarbeiter eine Körperverletzung zwischen mehreren Personen. Als die Polizeibeamten vor Ort eintrafen, trafen sie lediglich noch das 25-jährige Opfer aus Mannheim an, das bereits ärztlich versorgt wurde. Zuvor sei er in der Bar von einem Mann mit der Faust ins Gesicht geschlagen worden, schilderte er. Nachdem sich die Auseinandersetzung vor die Bar verlagert hätte, schoss der Mann mit einer Reizstoffpistole auf den Oberkörper des 25-Jährigen. Anschließend flüchtete der Täter. Der 25-Jährige hatte eine blutende Verletzung seitlich des Mundes sowie gereizte und gerötete Augen. Hintergrund der Auseinandersetzung sei angeblich ein Verkauf eines Elektrogeräts gewesen. Weil der 25-Jährige die Telefonnummer des Täters kannte, wurden dessen Personalien ermittelt. Durch den Bereitschaftsrichter wurde eine Wohnungsdurchsuchung bei dem 28-Jährigen veranlasst. Dort stellte die Polizei den Täter und entdeckte die Reizstoffpistole, die sichergestellt wurde. Gegen den 28-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet.