Zu einer Schlägerei zwischen zwei Autofahrern ist es am Dienstag gegen 13.30 Uhr auf dem Standstreifen der Südtangente in Karlsruhe, kurz nach dem Edeltrudtunnel in Fahrtrichtung Osten gekommen. Zuvor hatte sich laut Polizeibericht einer der beiden Kontrahenten, ein 57-Jähriger, genötigt gefühlt und wollte dies mit dem anderen Autofahrer, einem 33-Jährigen, auf dem Standstreifen klären. Dort kam es dann zu gegenseitigen Handgreiflichkeiten, wobei einer der beiden zu Boden fiel.

Letztlich konnten die beiden nur durch zwei hinzufahrende Zeugen getrennt werden. Die Ermittlungen zum genauen Hergang des Zwischenfalls dauern an.