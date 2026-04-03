Am frühen Morgen des Karfreitags sind mehrere Menschen auf dem Berliner Platz aufeinander losgegangen. Dabei flogen auch Flaschen.

Bei einer Auseinandersetzung auf dem Berliner Platz in der Nacht zum Freitag, 3. April, sind zwei Männer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei gerieten gegen 4.30 Uhr etwa zehn Personen in Streit, wobei auch Glasflaschen geworfen wurden.

Als die Polizei eintraf, waren die Beteiligten bereits geflüchtet. Vor Ort fanden die Beamten zwei 20-jährige Männer, die leichte Verletzungen erlitten hatten. Der Rettungsdienst brachte die Verletzten zur Behandlung in Krankenhäuser.