Am Donnerstag gegen 16.30 Uhr meldete eine Passantin der Polizei, dass im Bereich der Sportplätze in der Eutzinger Straße in Landau zwei Personen eine andere Person schlagen würden. Trotz umfangreicher Fahndungsmaßnahmen konnte die Polizei niemanden antreffen. Weitere Ermittlungen erbrachten keinen Hinweis. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Beteiligten geben können, sich unter Telefon 06341 287-0 oder per Email an pilandau@polizei.rlp.de bei der Polizeiinspektion Landau zu melden.